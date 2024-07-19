炮製卓芙2.0贏凱旋門　馬主購入法國打吡冠軍

「卓芙」(左一)兩勝凱旋門大賽，今年Al Shaqab Racing收購「還看泰斗」圖重溫好夢。

應屆法國打吡冠軍「還看泰斗」(Look De Vega)近期股權有變動，歐洲著名賽馬集團Al Shaqab Racing，以及Ballylinch牧場攜手合作出價，購入馬匹話事權，日後將會換上賽馬集團銀色棗紅色帽綵衣出戰。

Al Shaqab Racing呢件傳統綵衣，香港馬迷近年不時見到於歐洲賽事出現，而近年旗下成就最突出一匹，當然係連奪2013年同2014年兩屆法國凱旋門大賽嘅馬后「卓芙」，巧合呢匹馬喺2013年贏完法國橡樹賽後，Al Shaqab Racing掌舵人Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani就高價收歸旗下，隨後星途更加燦爛。

今次Al Shaqab Racing再次出手，不過目標就由雌馬變成雄馬，收購咗打吡冠軍「還看泰斗」，目標都係一致，瞄準今屆法國凱旋門大賽，至於合作收購嘅Ballylinch牧場，正正就係管理其父系「戲劇泰斗」嘅配種事項，長線自然期望「還看泰斗」日後可以延續此血統，成為出色種馬。

「還看泰斗」雖然股權有變，但Al Shaqab Racing強調不會有任何轉倉安排，繼續交由雷拿及雷恩兩父子訓練。