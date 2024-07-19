13戰不勝澳洲PP　會係威哥新季4歲大賽王牌？

剛季季尾階段方嘉柏小兵變，頂班王牌「直線力山」與同主「意力迪迪」拉走，分別轉投姚本輝同呂健威，後者更有額外獎賞，季尾運港嘅澳洲自購馬K21(未命名)，一併交埋畀佢訓練。

以幕後買馬方針，都係向有潛力PP埋手，先進軍4歲經典賽事系列，長線當然係於分級賽攞威，「直線力山」固然達到要求，不過剛季運港嘅「意力迪迪」，表現自然失望啲，8戰從未上名，同「直線力山」首季已經3W在手，真係差天共地。

依家「意力迪迪」由新鮮熱辣冠軍練馬師威哥接手，當然希望可以迎來突破，咁新到港嘅生力軍K21，又會唔會成為威哥新季進軍4歲馬經典賽事系列王牌呢？

呢匹K21於4月轉播賽嘅澳洲打吡亦有上過陣，外地譯名「富麗海角」(Cap Ferrat)，該役由羅理雅跑第6負於頭馬6馬位，表現不過不失。呢匹馬與「直線力山」同貨源，來自華禮納名牌倉，但成績係點？K21當地13戰，竟然未贏過，至今只得1亞4季，最佳成績就只係於春季冠軍錦標，與玫瑰崗堅尼兩場G1，分別跑第2同第3名。

若計外地紙上賽績，「直線力山」同「意力迪迪」都只係三級賽得主，前駒只跑過4仗，進步幅度大，而「意力迪迪」則跑過10仗，來港表現則欠奉，如今呢匹K21更加跑至13仗仲未贏過，係咪可以藉轉換環境下取得重大突破，睇嚟要考吓威哥嘅冠軍級功力！