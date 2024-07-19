係咪最後一季從騎？潘頓接受訪問話...

潘頓剛季雖然最終以130W第7度榮膺冠軍騎師，但從他再次失落最受歡迎騎師殊榮，兼且於煞科戰當晚獲獎時畀馬迷報以噓聲，證明這位冠軍備受爭議。對於剛季成績從高位回落，潘頓坦言主因是受不同問題困擾，展望新馬季，除了希望盡快打破韋達的1,813W香港騎師累積頭馬最多紀錄，亦對「桃花開」、「嘉應高昇」及「天天同樂」3匹新星寄予厚望。

由前季以破紀錄的單季179W封王，到剛季憑130W成為冠軍，足足少49場頭馬，成績的確倒退。不過，潘頓認為剛季面對不少挑戰：「其實剛季我一直帶傷上陣，狀態難言十足，然後剛季初有大量的少馬場合，我也未能爭取太多支持，剛季也有不少賽事於落雨及變化場地進行，令馬匹賽績難以跟進，從而增加搵實力坐騎的難度。」

滿意自己剛季成績

「另外，季中我曾去芬蘭旅行缺陣幾次賽事，也有一定影響，但當馬季中後段重拾節奏後，頭馬接踵而來，只是總不能期望每季都打破之前紀錄。實際上，以往當我單季取得125W時，大部分人都覺得成績非常好，因此我並不認為自己剛季表現太差。」潘頓續說。

3新星進軍4歲系列賽

潘頓現時在港已累積1,740W，距離韋達的1,813W紀錄只差73場頭馬，相信潘頓新季可以刷新紀錄，亦是其最大目標。在香港現時所有大賽中，潘頓從未贏過香港經典一哩賽，而剛季由他主理的3匹新星「嘉應高昇」、「桃花開」及「天天同樂」新季變4歲，均有意以香港經典一哩賽為目標，且看最終能否助他圓夢？

「論現階段的能力，當然以『嘉應高昇』證明較多，始終曾贏三級賽，絕對是最令人期待的短途新星，而12月的香港國際賽是其目標。而『桃花開』於身形上仍未長成，卻已經可以孭135磅贏三班田草1800米，實在難得，此駒擅跑乾快地而不喜跑變化地，長遠而言是一匹理想的打吡馬。至於『天天同樂』季尾贏馬一役姿態驚人，前速快之餘，拉士加速力亦強，只要牠可以更放鬆點，前途無可限量。不過，現階段難以太早下定論說此3駒哪一匹最適合跑香港經典一哩賽，但初步而言一哩對『桃花開』肯定略短。」

至於新季是否潘頓最後一季在港策騎？將來又會否打算在港從練？潘頓表示現階段還是專心休息，留待下季拚搏並衝擊韋達的紀錄，而他在港開倉則一直是太太Nicole的夢想，一切之後再算。