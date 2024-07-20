英國客串正式披甲　何澤堯潘德法響頭炮

何澤堯今夏前往英國客串1個月，與練馬師張柱棟再度合作，操咗幾日馬之後，昨日就正式響潘德法馬場(Pontefract)舉行嘅黃昏賽披甲，由於同時段新市場都有黃昏賽舉行，所以潘德法呢個細場賽事，人氣就唔算太熱鬧。

響何澤堯首日上陣賽事，佢就為張柱棟3駒效力，接風頭馬隨之而來，響第4場嘅四班一哩讓賽，佢憑「敬慕泰斗」(Love De Vega)打響頭炮，而響香港賽事之中極少見Win神放馬，今場回歸英國嘅首場頭馬，就罕見一味靠放輕鬆取勝。

何澤堯賽後接受當地現場訪問，自疫情以來對於重返英國客串都好期待，去年復常卻因為在日本受傷，錯過出戰古活賽期同識價盃，雖然好可惜，但今年如願重臨，而且首戰即刻有頭馬見面，當然好開心，今次英國將會客串1個月，包括出席期間舉行之光榮古活賽期，然後就會轉赴日本，出戰一年一度世界星級騎師大賽。

何澤堯今日將會轉戰唐加士達馬場(Doncaster)，於今晚舉行的黃昏賽中，卜定有3駒出戰。