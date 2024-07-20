杜拜世界盃賽馬日明年推遲一周跑　加州星球衞冕傷腦筋

杜拜世界賽馬會剛剛公布2024/2025馬季安排，將於11月8日開鑼，由過去14次賽事，增加至16次賽事，但更受注目應該係壓軸高潮，恒常於3月最後一個周末舉行嘅杜拜世界盃賽馬日，2025年將會改於4月5日(星期六)。

明年需要推遲一周舉行杜拜世界盃賽馬日，官方解釋主要原因是來年3月29日至31日，適逢官方宗教伊斯蘭教派開齋節假期，屬於一眾穆斯林教徒在守齋月屆滿後，普天同慶日子，宗教慶典行先，世界馬壇盛事亦要改期遷就。

對於杜拜世界盃賽馬日明年改期舉行，香港賽駒「加州星球」會否按照原先計劃，再次衞冕阿喬斯短途錦標，肯定會令練馬師告東尼極頭痛。因為兩個賽期之間，相隔4個禮拜相當理想，如今縮減只得3個星期，返港後能否全面復原，迎戰4月27月舉行之主席短途獎，要兩者兼容的確有所顧累。

與與同時，新一屆香港舉行之冠軍賽馬日亦要面臨挑戰，皆因過往有不少賽駒自杜拜賽後轉戰香港3場國際一級賽，如今將會同樣要面對「加州星球」遇上選擇困難的問題。