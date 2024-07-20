告東尼才是冠軍練馬師？

眾所周知，呂健威剛季以70場頭馬，首度成為冠軍練馬師，僅以1場頭馬擊敗全季強勢嘅亞軍伍鵬志，真係實至名歸。不過，如果香港練馬師冠軍之爭係行英國制度嘅話，告東尼先係剛季冠軍。

香港賽馬發展源於殖民時期，好多賽例都好接近英國，不過如果講到冠軍練馬師嘅賽制就大有不同。香港以頭馬數字定奪，包括平頭馬只計算半場，而英國就以練馬師總獎金決出冠軍。就以今年英國賽季為例，岳伯仁雖然只贏得14場頭馬，但由於大多數為高獎金嘅大賽或經典賽，故暫時總獎金高達4,029,914英鎊，拋離次席包義定，後者暫時贏得2,340,951英鎊獎金。而冠軍練馬師計算期為今年1月1日至12月31日。

至於香港，剛季告東尼雖然只贏得55場頭馬(不包括加州星球遠征杜拜贏阿喬斯短途錦標)，但總獎金卻高達136,311,615港元，比呂健威多出約130萬。而呂健威剛季總獎金只排第3位，比第2位蔡約翰少約130萬。

當然，香港與英國嘅賽例各不同，也有優缺，例如英國馬場眾多，所舉行嘅低組別賽事如恆河沙數，如果只計頭馬數字，未足以反映冠軍練馬師有幾強。香港則只得兩個馬場，賽事組別由五班到一班至分級賽，賽事水準拉到無限咁闊，亦較容易管理，用頭馬數字決出冠軍也屬合理。你又覺得用邊款賽例決出冠軍較為公平？