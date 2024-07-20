呂健威：從練咁耐　未諗過可以拎冠軍！

將時鐘重設於今年初，相信沒有人會覺得落後甚多的呂健威能夠成為冠軍，然而龜兔賽跑的故事亦非新鮮，只要不放棄，就可創造奇迹。伍鵬志馬季中段攻擊明顯減弱，處於回氣期，反而威哥開始步步進逼，逐步收窄彼此距離，煞科日舉行前，威哥仍落後1W。

華人封王困難重重

來到煞科日第2場，呂健威派出「龍之輝」以全熱門姿態出擊，卻不敵伍廐「美麗第一」而屈居亞軍，加上其後伍廐憑「初戀」起孖，將領先優勢拉開至3W，意味威哥要後上封王，最後5場至少要取得3冠1亞，威哥表示，當刻心情沉重。不過由第7場開始，呂健威以「遙遙領先」、「禪勝輝煌」及「包裝天將」連追3W，加上「好勁力」在第10場跑入亞軍，威哥進入尾場前已升上榜首。馬季最後一戰，「手機錶霸」順利埋齋，呂健威從練28年以來，歷史性取得首個冠軍練馬師寶座。

面對這次過山車般的過程，呂健威說：「煞科那天是我從練以來最重要的一日，畢竟能夠贏到冠軍練馬師。但其實我從練28年，從來沒有想過可以做到冠軍，直至『包裝天將』勝出後，頭馬數字追至69W打成平手，才覺得有機會贏冠軍，到第10場『好勁力』跑入亞軍，正式升上榜首，尾場『手機錶霸』就錦上添花，而當刻我非常開心。這個冠軍對我的意義十分重大，因為練馬師做到冠軍是一件很難的事，畢竟每年只有一個冠軍，回看之前的冠軍練馬師，有些外籍練馬師可以長期霸佔，華人練馬師要爭冠，其實是十分困難。」