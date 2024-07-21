6匹澳門賽駒運港　前路係點？

澳門賽馬停擺，當地馬匹被迫分批撤走，香港馬會4月初拋出橄欖枝，為受影響的年輕賽駒提供延續競賽生涯的機會，最終6匹澳門馬取得運港資格，包括當地頂班賽駒「壯志凌雲」，來港後獲減10分至82分，由伍鵬志訓練重新出發。

香港馬會在4月初確定澳門賽駒入口香港服役的準則，主要劃分兩類：其一是4歲或以下馬匹，出賽少於17次，澳門評分須達60分或以上；其二是4歲或以下馬匹，出賽多於17次，澳門評分須達73分或以上。但即使符合以上條件，嚴格的獸醫檢查卻令不少澳門馬被拒諸門外，最終剩下6顆「滄海遺珠」，獲准來港服役。

今次獲准來港的6匹澳門馬，包括「壯志凌雲」、「安達雙雄」、「耀昌勝世」、「天從人願」、「雷神」及「歡樂福星」，減分方面並非一致，亦有別於過往港澳盃澳門馬獲減15分的受讓優惠，當中「壯志凌雲」、「天從人願」及「安達雙雄」各減10分，而出賽最多跑過17場的「耀昌勝世」減5分，至於「歡樂福星」與「雷神」各減4分，未有太大甜頭。此外，6匹澳門賽駒全部來自澳紐，8月1日將要轉歲，新季俱以5歲之齡在港打拚，面對原班一眾3、4歲質新分子，的確是路難行。