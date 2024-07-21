潘頓新季有5個月「Hea騎」？

冠軍騎師一向係眾矢之的，由於叫座力關係，即使坐騎實力並非最突出，但都會成為熱門，遠古有13屆冠軍韋達，直到莫雷拉時代也一樣頻頻被「開汽水」，而當今箭把一定係潘頓。

潘頓上季共策騎272匹大熱門，成績為77冠51亞35季，勝出率28.3%，入Q率47.1%，而上名率59.9%，其實成績算唔錯，不過佢經常被指贏唔到嘅馬就「Hea騎」，搞到「披士都撻埋」，搵佢做膽嘅馬迷自然怒火中燒，最新鮮滾熱辣例子就係「獵寶勤」。

「獵寶勤」直路左片右片，騎者當然難以持續用力策騎，競賽董事小組亦認同呢一點，但也指出潘頓「應盡可能全力催策坐騎以確保坐騎取得最佳名次」，喺疑點利益歸於受疑人情況下，「Hea騎」自然唔成立，但在於馬迷眼中當然眼都突埋，皆因佢哋係消費者，家陣貨不對辦，當然責任不在己方，錯只在潘頓。

潘頓在港幾乎贏盡大賽錦標，只欠香港冠軍一哩賽呢塊併圖未集到，不過刻下佢最心急係打破韋達在港從騎勝出1,813場頭馬嘅紀錄，而佢尚欠73W就追平，以上季佢嘅頭馬走勢圖，正常3月頭就可達標，成為香港賽馬史NO.1，但隨後日子又如何？仲有成5個月賽期，會唔會「Hea騎」到尾？不妨拭目以待。