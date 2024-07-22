13個馬房搶閘開操　3倉主留港搶Fo

今早係沙田馬彭新季馬匹開操大日子，惟只開放機坪踱步圈，要到下周一（29日)大圈、內圈及彭福公園策騎徑才重開，故馬匹只可作基本功操練，未有騎師到場開工亦屬正常，反而今早卻有3位練馬師露面督操，場面不算冷清，分別沈集成、蘇偉賢，以及首季來港設廐的游達榮，擺明要做急先鋒。

至於首日開操的馬房多達13個，分別係沈、柏、蔡、丁、容、賢、羅、伍、葉、賀、希、文及游廐，可以預見新季競爭何其激烈，而向來以最早開操見稱的沈廐，繼續搶贏頭啖湯，首匹出試馬為「至合拍」，沈集成亦有連環接馬鏡頭，新鮮出爐的香港馬王「浪漫勇士」都復課，而最火噴噴的是「財駿」，頻頻在踱步圈起雙飛，鞍上副練蘇狄雄幾乎被考起。

然而，同日蒲頭的蘇偉賢也踩住單車滿場飛，打點旗下馬匹首朝開操，其中對「拍馬難追」及K布新馬「醒目先駒」顯得愛不釋手，課後猛摸馬頭以示獎勵。而新面孔游達榮也唔執輸，即使馬房新制服還未運到，也派「光輝歲月」及「馬鳳凰」由助手踱步，期間練者走到欄邊用手機拍片記存。