賽馬吸引人嘅地方就係有唔同方法出奇制勝，有啲人鍾意睇到馬匹交出強勁衝刺後發先至，有啲就鍾意睇用大逃跑法掟甩對手建功。講起大逃馬，香港就比較少，但相信大家對日本嘅「本初之海」應該極有印象。至於澳洲方面，近期最出色嘅大逃馬，梗係星級馬女「珍蓮驕驥」(Pride Of Jenni)啦，事關此駒喺4月中嘅2000米G1女皇伊利沙伯錦標，正正由大逃跑法大炒對手6.5個馬位，姿態極誇張。

作為現時澳洲最具星味嘅佳駟之一，「珍蓮驕驥」嘅一舉一動自然備受關注，尤其係打算幾時復出。練馬師馬漢雅今朝就安排此駒喺維省格堡試咗課800米閘，兼且搵埋鞍上人畢迪倫親自考驗，結果以輕鬆姿態跑第2名，走勢不差。

馬漢雅之後提到經過一段時間休息，「珍蓮驕驥」恢復得唔錯，今朝試閘表現唔差，當然仍需要多啲時間去提升其狀態，初步打算讓此駒喺下個月31號喺考菲爾德馬場舉行嘅1400米一級賽文西錦標復出，屆時有機會與「樂觀派」(Mr Brightside)再度碰頭。