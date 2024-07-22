性能有變　譽滿杜拜向兩巨頭挑機

譽滿杜拜(左一)有機會出戰周末舉行的英皇錦標。(圖片：Getty Images)

由郗國思訓練嘅英國賽駒「譽滿杜拜」(Dubai Honour)，相信馬迷都非常熟悉，事關此駒曾3度來港遠征，跑過兩次女皇盃同埋一次香港盃，可惜都係無功而還，最叻試過跑第3名，近兩次來港都係輸畀香港馬王「浪漫勇士」，今年4月尾出戰女皇盃亦只得第7名。

雖然每次嚟香港都要輸，但「譽滿杜拜」賽績並不失禮，舊年南下澳洲贏咗兩場一級賽，而今年不敵「浪漫勇士」後，卻轉戰法國兼且增程跑2400米，6月初喺一場G2輸畀香港瓶冠軍「真強」(Junko)得季軍，然後6月尾喺聖格盧馬場跑2400米G1根利錦標則輕鬆掄元，賽後郗國思相信前駒性能有變，依家可能要跑哩半先啱腳法，所以佢話如果再嚟香港，可能會跑香港瓶。

不過，香港瓶年尾先舉行，郗國思話「譽滿杜拜」現時目標可能擺喺今個禮拜六嘅英皇錦標，屆時有機會面對兩大巨頭，分別係古摩亞陣營嘅「多產巨匠」(Auguste Rodin)同埋最近揚威遮打盃嘅高多芬賽駒「桀驁之戀」(Rebel's Romance)，馬會亦會轉播呢場賽事，大家記得留意喇。