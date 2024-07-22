幫勇系馬執8W　馬主黃少華錫晒蘇偉賢！

比起2016年度歷來最好的56W仍有一段距離，但蘇偉賢剛季取得35W，已是馬房近7季最佳成績，代表作是為去年暑期才來投的「精明勇駿」、「慶萬家」、「勇進齊心」及「勇冠群英」取得8W，省靚馬房招牌。展望新馬季，蘇偉賢認為「勇冠群英」固然可以再進一步，而同線路的「多彩多姿」同樣極具潛質，有權成為馬房的搶分棋子。

機坪今日重開，蘇偉賢已現身馬場，他透露月尾才去美國及加拿大度假，預計下月中才返港為新馬季備戰。對於剛季成績，Chris哥尚算滿意，他笑言當初是馬主黃少華希望他與朋友的馬匹能夠於一季取得8W，他只是盡力完成任務，最終順利達成當然開心，他說：「何良於去年散倉，黃少華先生將『精明勇駿』、『慶萬家』、『勇進齊心』及『勇冠群英』交由我訓練，希望我可以為他帶來8場頭馬。最終此4駒剛季皆有進帳，『慶萬家』取得3W，『勇進齊心』及『勇冠群英』亦有兩場頭馬，『精明勇駿』則獲1W5P，剛好有8W，總算有所交代。其實此4駒部分評分有點微利，亦健康耐拚，『慶萬家』由五班殺上四班，並於田草、谷草及泥地建功，演出予人驚喜。」