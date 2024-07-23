記住呢位輕磅好手　廖康銘愛徒邵良宇星洲地標戰一樣有頭馬！

廖康銘以往喺澳洲練馬時，除咗為各駒爭取最大成就之外，呢位澳洲練馬師培育人才都有一套心得，昔日見習生杜倫、尚宜令都係悉尼冠軍見習騎師，近年則有邵良宇。邵良宇自從成為大師傅之後，佢一直努力爭取各方支持。今年4月上旬，邵良宇夥拍「川河」系馬主何家駒名下「川河佳駒」(Celestial Legend)攻下一級賽1600米唐加士打一哩賽。

邵良宇近日接受同鄉練馬師伯里奇邀請，剛周日(7月21日)前往新加坡客串一日並策騎「銀河酒吧」出戰新加坡打吡，雖然「銀河酒吧」最終只以第11名過終點，但邵良宇全日策騎6駒上陣，佢喺第3場1400米賽事策騎「永結同心」爆冷贏馬，喺星洲地標戰不致空手而回。

其實剛周日係邵良宇首次喺外地上陣，能夠喺星洲客串兼取勝，對呢位澳洲騎師可謂意義重大。邵良宇賽後向當地媒體表示，自己本身唔認識馬定賢，但得到前新加坡騎師貝善利引薦下，得到馬定賢提供坐騎，能夠為佢贏馬感到高興，加上「永結同心」該仗負磅有利，故能夠力頂到底掄元。

邵良宇本身係輕磅騎師，佢策騎「川河佳駒」出戰唐加士打一哩賽一仗更造最低108磅上陣，賽後贏馬當然難掩興奮之情，更笑言自己因為呢場賽事成個星期冇食炸雞，贏到一級賽之後一切都好值得！