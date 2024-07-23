歐洲騎師難在港立足？艾兆禮用頭馬說話！

香港馬圈一向係澳紐、南非騎師天堂，歐洲騎師難以立足，例如意大利騎師李寶利也因為愈來愈少支持而敗走香港，轉到美國發展。不過，凡事總有例外，另一位意大利騎師艾兆禮，上季初次在港騎足全季，即交出亮眼成績，整季勝出48場頭馬，於騎師榜排第4位。

其實，艾兆禮對香港賽事並唔陌生。2014年，艾兆禮獲發3個月客串牌照，只贏得3場頭馬之後，就以私人理由交還牌照，繼而擔任酋長馬主Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum嘅主帥。

直到2022年，艾兆禮與酋長結束賓主關係，成為自由身騎師，上季把握到首度來港長期策騎嘅機會，身手了得嘅佢獲得練馬師及馬主信任，贏得48場頭馬，對於在港搵食嘅歐洲騎師來講，真係好難得，就連佢自己都覺得有此成績係驚喜。

當然，「戇豆先生」艾兆禮來港發展前喺世界馬壇已頗有名氣，贏過幾十場一級賽，而且足迹偏佈全球主要賽馬國家及地區，勝出大賽包括英皇錦標、加冕盃、古活盃、莫尼大賽、愛爾蘭冠軍錦標、拜仁大賽、加拿大國際錦標、杜拜司馬經典賽及悉尼盃等等。

以艾兆禮呢份CV及身手，如果新季支持度增加，相信大有機會挑戰騎師榜三強。當然，佢希望贏多啲馬之餘，更希望在港首勝一級賽。