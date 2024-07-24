日本來年夏季將有首場G1　札幌紀念賽申請升格

適逢其會，第40屆亞洲賽馬會議，將於8月27日至9月1日於北海道札幌舉行，札幌馬主協會主席岡田牧雄與JRA已取得共識，期望在今次會議中，能夠將仍為二級賽之札幌紀念賽，申請升格為國際一級賽。

歷來日本就各項大賽錦標，以春季或秋季劃分，夏季7、8月賽期通常以部署秋季錦標，視作熱身性質為主，並無大賽舉行，最高水平賽事，就只有2000米二級賽札幌紀念賽，既然今屆亞洲賽馬會議選址於札幌舉行，國際地位得以被認同，除了一年一度舉行之世界星級騎師大賽之外，自然期望日後會有國際性賽事此期間舉行，務求成為日本夏季賽馬重要盛事。

以札幌紀念賽近3年參賽馬匹國際評分平均值，分別為2021年117分、2022年117.25分，以及2023年的113.75分，其實已經符合升格一級賽的國際標準。此外，札幌馬主協會主席岡田牧雄更指出，北海道新千歲國際機場與札幌競馬場只約個多小時車程，運輸配套以至馬場隔離檢疫設施，絕對有資格將是項賽事提升為國際一級賽，吸引海外賽駒參戰。

今屆札幌紀念賽，將於8月18日於札幌競馬場舉行。