【巴伐利亞大賽】今屆少咗高多芬 又係龐可立世界

龐可立與錫丹璧一對情侶組合，今仗以「月正滿天」出戰巴伐利亞大賽。

周日將會轉播嘅德國巴伐利亞大賽，嚟到最後階段得番10駒參戰，騎師配搭都定晒，就只差明日排位公布，不過只得10匹參戰，響慕尼黑呢啲歐洲大馬場，馬少場合檔位影響有限。

今屆10匹參戰馬，8駒來自本土，2駒來自法國，反而英國今年無馬參戰，而上屆冠軍「威國之榮」（Nations Pride），高多芬安排咗呢匹馬響美國主力發展，今年就未見衞冕，相信對於騎師龐可立嚟講，肯定係好消息。

以近屆巴伐利亞大賽嘅成績，只要高多芬有馬列陣，都係例不虛發，2020年冠軍「吵鬧不休」(Barney Roy)，以至去年冠軍「威國之榮」，咁啱兩屆賽事都係龐可立嘅坐騎Quest The Moon，同上屆嘅「月正滿天」，都要屈居做阿二，反而藍營前年無派馬嘅一季，龐可立就憑「驚艷力作」(Sammarco)坐正。

既然少咗藍營參戰，今屆再騎女友練馬師錫丹璧旗下「月正滿天」出戰，挾新勝2200米G2巴登經濟錦標之復甦勇態，依然成為呢場賽事擂台躉，畢竟去季自視高曾參戰法國凱旋門大賽，雖然落敗，級數比起今場對手，已經綽綽有餘，既無明顯勁敵，今屆自然力謀補中。

至於法國兩駒， 「實力勁達」（Skalleti）貴為2021年度盟主，今年已經第3度參戰，不過已經9歲高齡，相信由范以誠出戰之「奇力駒」，上場分屬今年首度復出，法國出戰即輕鬆取勝三級賽，質新分子爭勝本錢更雄厚。

至於德國冠軍毛振鵬，今屆賽事揀咗隻3歲馬「冬日夢」，至今5戰3冠1季，雖然上場響德國打吡初跑一級賽，挑戰失敗只跑第6名，又睇吓今次換人，會唔會響呢場巴伐利亞大賽突圍而出。