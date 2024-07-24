下季又會有新冠軍練馬師誕生？　

機坪重開兩日，沈集成一馬當先，繼續親力親為，打點馬匹操練程序。隨着剛季「浪漫勇士」登上香港馬王寶座，為練馬事業帶來另一高峰，早前練者於冠軍人馬獎頒獎典禮中接受訪問，「浪漫勇士」既為他帶來成就感，個人更期待在不久將來可摘下首個冠軍練馬師寶座。

翻查沈集成從練最佳排名，曾於2015/16年度馬季憑54W勇奪亞軍，不過比起當季以68W封王的蔡約翰，頭馬數字仍有一段距離。其實近年冠軍練馬師之爭非常激烈，一如剛季呂健威與伍鵬志力爭首個冠軍銜頭，亦要贏到70W才能分勝負，沈集成近季表現平穩，但一直只能維持在50W左右，欲要衝擊冠軍，的確是一項嚴峻考驗。

沈集成坦言，「浪漫勇士」近兩季的出色表現，同時激發他爭奪冠軍的鬥志，但要成為冠軍，首要是如何能夠令旗下馬可以交出更穩定的表現，練者在近兩季正在努力嘗試。以目前手頭上的兵源，沈集成認為K布新血將成為重要籌碼，只要能夠盡快適應水土，與舊馬成功磨合，對於衝冠抱有樂觀態度。

談及馬王「浪漫勇士」新一季部署，沈集成表示縱使得到澳洲維省馬會邀請，但考慮到馬匹要接受嚴苛的檢疫程序，已決定放棄衞冕覺士盾，加上明年杜拜世界盃賽日，將會順延一周至4月5日舉行，與香港冠軍賽馬日的賽期（4月27日）太接近，挑戰杜拜草地大賽的計劃亦可能告吹，估計在季中之前，「浪漫勇士」將留港專注各項大賽。

富喜來轉倉謀突破

除了「浪漫」系戰駒之外，沈集成現時亦不乏爭冠子彈，「包裝猛將」剛季尾初出即輕勝，大把在手。此外，早前從鄭俊偉馬房來投的「富喜來」，剛季多次跑近卻未能贏馬，略欠運氣，新季轉5歲更添成熟，有望取得突破。