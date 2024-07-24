英皇錦標好攤路　年長馬打破新星統治力

香港馬季抖暑期間有多項重要賽事上演及轉播，打頭陣喺英皇錦標賽馬日8場賽事。重頭戲英皇錦標，多年來一直由年輕馬匹作主導，好少4歲以上馬匹能夠分一杯羹。直到2018年「詩人之言」以5歲之齡勝出，打破了3歲及4歲馬匹喺呢項賽事嘅統治，成為自1999年「多樂美」以來，首匹勝出英皇錦標嘅年長馬。在此期間，竟有45匹5歲及以上馬匹未能勝出英皇錦標，包括一些名氣響當當嘅名駒，包括「高地之舞」、「木球能手」、「天鷹翱翔」、「聖堂」、「飛霸」、「奇異光芒」等等。

「成全寶」係自1998年「鄉村情郎」以來，首匹喺英皇錦標勝出嘅6歲馬，而「命令」上年亦以6歲馬身份勝出呢項重要盃賽，同時係近6年以來，第5匹4歲以上馬匹摘下英皇錦標。因此，今屆參戰嘅6歲馬「譽滿杜拜」及「桀驁之戀」唔係處於年齡分層嘅劣勢。

年長馬喺英皇錦標崛起嘅其中一個原因，係當代嘅3歲馬不再以呢項錦標為最重要目標。儘管如此，優質嘅3歲馬仍應該受到重視，例如實力一直冒升嘅「盛威」，今年差啲贏得愛爾蘭打吡，如今出戰英皇錦標即使面對年長馬，依然唔能夠睇小。