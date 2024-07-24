後金鑽貴人時代　輪到嘉應高昇接班？

希斯回流香港發展第4季，頭馬數字急升至47W，於練馬師榜排第8位，成為返港後成績最標青一季，同時馬房新星湧現，包括獲選為「最佳新馬」及「最大進步馬匹」的雙料得主「嘉應高昇」，以及盡顯鐵馬本色的「球星」，練者不諱言兩顆新星皆有能力進軍各項大賽。

2020年回流香港設倉的希斯，立即帶來不少進口靚貨，該季就有5捷未逢敗績的「佳運財」，最後更當選為「最佳新馬」，其後如「幸運有您」（已轉投羅廐）、「緊張大師」等亦能締造多捷佳績，但即使能夠殺上高班行列，始終無法突破分級賽水平。直至剛季，練者終憑「嘉應高昇」打破悶局，此駒首季7戰豪奪5冠2亞，全部入Q，季尾更於田泰安胯下捧走G3沙田銀瓶，成為希斯新一季的大賽王牌。

「嘉應高昇」剛季第6仗攻破二班賽之後，隨即跳班問鼎三級賽1200米沙田銀瓶，以全場唯一3歲馬身份，蝕分蝕磅向一眾年長短途快馬挑機，結果牠仍以個多馬位彈開「威力奔騰」及「嫡愛心」，克服高難度捧盃。希斯指出，「嘉應高昇」季尾階段仍急於報爭分級賽，主要希望牠盡快進一步考驗級數，以爭取更高評分，有利於新一季部署，暫時以12月國際賽日上演1200米G1香港短途錦標定為首個目標。

除了有意踏進一級賽舞台之外，「嘉應高昇」下月將轉4歲，目前評111分，肯定已符合資格進軍4歲馬經典賽事系列，對於首關1600米香港經典一哩賽，希斯指牠有足夠長力應付，但能否扳至打吡2000米路程，則有待進一步證明。適逢同廐的「球星」剛季尾迅速崛起，正好為明年4歲馬大賽做定兩手準備。

球星爭4歲馬大賽

「球星」剛季成績明顯不及「嘉應高昇」，惟首季12戰累積3贏7位，只得兩場落第，表現實而不華。本身陣上一再展現凌厲後勁，加上母系方面有長力支持，希斯對於「球星」向長發展充滿信心，並相信牠仍有很大進步空間。雖然新季只於76分起步，但希斯對於牠爭取4歲馬大賽入場券，仍然感到樂觀。