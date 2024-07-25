剛季16戰全負　勝神威減分之最

今年暑期總編班，受惠於減分馬匹數量唔少，但係年終獲得大幅減分卻唔多，1-3分嘅減分評幅屬於大路，減4分就就由去季20匹，縮減只得10匹，減5分已經成為上限，但只係得一匹「騰飛塔」而已。

若與去季總編班減分最多馬匹的表現，獲減6分的傷病馬「符號」，跑至季尾止跌回升，護級成功並且取得兩捷成績，如今「騰飛塔」成為剛季總編班減分最多馬匹，情況一如「符號」皆有傷患底子，如今更加入轉換馬房（葉楚航）因素，一旦養回亦不能低估其突破本錢。

就去季10大減分馬名單之中，被減分最多為前伍廐馬「勝神威」，全季16戰全負，被減34分，來港首季曾經3捷新星，未知是否加分太急，上季中縱使由黎昭昇轉投伍鵬志，一直處於調整階段，最期再轉環境改投蘇偉賢，以去季尾跑1400的表現，漸見復甦走勢。

季內被減最多29分排第2，去季竟然有3駒，「極速之子」與「青春力量」兩匹質新分子，連同老黃忠「聰明導彈」，後駒尚且曾經入位，相反「極速之子」與「青春力量」就與減最多分嘅「勝神威」看齊，同屬三零部隊，去季全無上名紀錄。