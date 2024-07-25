【金駒銀行馬】速高1000米大派用場

羅富全馬房的「天天耍樂」剛季3戰縱與頭馬無緣只兩度入位，但質新分子演出仗比仗進步，近兩仗田草1200米均已試準速度，新季早期上陣縮程跑1000米，隨時有力打開勝利之門。

「天天耍樂」剛季評52分編入第四班，5月中首度出賽角逐田草1200米，雖屬熱身性質，但沿途走勢稚嫩下，仍跑第6名負6乘半；接戰再跑田草1200米，臨場被捧至6.8倍，顯然馬房已具信心出擊，閘啟迅即躍出守住第2位，轉400米一度出頭，至200米仍領先半乘，終點前才乏力屈居季軍，此仗已試足1000米速度。

到最後一仗，「天天耍樂」再戰田草1200米，臨場被捧至5.4倍成為第3熱門，幕後信心比上仗提升，出閘後即跟住快馬「海藍寶」鬥搶，雙雙將群駒遙遙拋離，接近末段200米，「天天耍樂」稍為發力即脫穎而出越過「海藍寶」奪得領導權，直到終點前才稍為力弱，再次屈居季軍，負於大超班馬「超平凡」1乘，此仗「天天耍樂」亦已試足1000米速度。

「天天耍樂」出腳急勁，以目前進度，跑1000米最短途應最合腳法，此駒狀態來得快極易操起，季初必定瞄準在1000米出擊。■金駒