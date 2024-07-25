5000萬暑期歎世界　10爆旺一飛衝天！

7月尾天氣好熱，但肯定唔會阻住一家大細響暑期大玩特玩嘅興緻，消暑活動當然係去享受吓海風，同陽光玩吓遊戲咁，不過，仲要記得有暑期金多寶頭獎等緊你！

下周二（7月30日）舉行六合彩暑期金多寶攪珠，預計10元1注獨中頭獎彩金高達5,000萬元，如果已經準備好出外旅行，就更加要記得提早落注，博中巨獎一飛衝天歎世界！

睇番近21個暑期金多寶攪珠結果，細冧巴10總共現身8次，係曝光次數最多嘅號碼，響暑期愈熱愈旺！更加有趣嘅係，10同7月份特別夾，因為原來暑期金多寶近4次響7月份舉行，10全部都有露面，反而早兩年8月攪珠就唔見影，今次就信10冧莊，繼續爆旺啦！

至於47係次旺冧巴，歷來暑期金多寶現身7次，仲有一定要留意最細嘅1，因為佢已經連續3年攪出，今次好可能響暑期再威做4連霸呀！

金多寶中獎幸運兒都買複式 你跟唔跟？

睇番2024年六合彩總共有4個金多寶攪珠，巧合地3位中頭獎幸運兒都係買複式！唔同嘅只係買8個、9個同12個冧巴，證明用複式買金多寶係好旺。

其實複式最少買7個冧巴就可以，咁樣已經可以博7個中頭獎機會，比起單式中獎機會大，而且可以只買5元，揀7個冧巴就係35元。當然亦有人喜歡用心水冧巴膽拖策略，買複式就勝在唔使揀邊個冧巴做膽，唔驚中腳唔中膽。

買六合彩唔想排隊 用手機開戶就掂

大熱天時最怕就係要等！雖然投注站都有冷氣，但如果要特登落街買六合彩，未到投注站可能已經熱到成身汗，跟住排隊再考你耐性。其實想捧走下周二暑期金多寶頭獎5,000萬元，只要有投注戶口就得，用部手機已可以落注，非常方便。

未有馬會戶口要點做？只要用手機下載「馬會開戶口」App，跟住簡單步驟就可以完成開戶，再去下載「投注三合一」App，即可以隨時隨地投注六合彩。而且以後中獎彩金會直接存入你馬會戶口，最緊要唔使排隊，剩係呢個優點都贏晒。