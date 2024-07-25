周六日轉播英德非賽事多達20場！

今個暑期轉播賽於周六（7月26日）揭開序幕，當晚上演英皇錦標賽馬日8場賽事，到周日（7月27日）再由德國及南非賽事接力，當晚轉播德國巴伐利亞大賽日2場賽事，以及南非冠軍盃賽馬日10場賽事，戲碼浪接浪，各位馬迷不宜錯過。

周六雅士谷馬場舉行的重頭戲英皇錦標2392米一級賽，岳伯仁雖有「名戰古城」退出，但仍有近況當起的「多產巨匠」配上天下第一高手莫雅出戰，此馬前仗在達德素金盃入Q後，上回出戰威爾斯親王錦標G1已成功補中，此匹去年英愛打吡雙料冠軍，今次增程跑哩半威力有增無減，岳伯仁仍有望靠此駒摘下錦標。對手方面，高多芬集團的「桀驁之戀」挾4連勝姿態而來，近兩次在杜拜司馬經典賽及香港遮打盃G1都贏得輕鬆，耗力不多下今次挑戰全歐頂級哩半大賽，絕對有問鼎資格。

尚有匹馬女「才情麗驥」要留意，此匹父系出自「帝皇城堡」之4歲馬，上年表現不算突出，但踏入2024年脫胎換骨，先在二級賽米德爾頓錦標大勝逾6乘，繼而再在美寶莉錦標上陣，終點前擊退「上流貴婦」，奪下本身首項一級賽，今次不揀雌馬賽蘭秀錦標而報爭英皇錦標，可見自視甚高。上述3匹「多產巨匠」、「桀驁之戀」及「才情麗驥」機會較同場對手突出，建議各位可投注QT。

月正滿天力爭巴伐利亞

周日德國上演的巴伐利亞大賽，「月正滿天」有望染指此項一級賽，服役11戰取下6捷的4歲馬，上年曾捧走德國打吡，更曾在法國凱旋門大賽角逐，級數有目共睹，今年表現雖較慢熱，但跑罷兩仗後，剛戰出戰二級賽順利重開勝門，狀態正在一路提升，睇番賽績，「月正滿天」上年在巴伐利亞大賽力拚下得第2未竟全功，事隔一年再來，戰意可謂空前鼎盛，如無意外可以成功補中。

另外，德國冠軍騎師毛振鵬，今屆賽事策騎3歲馬「冬日夢」出戰，此駒5戰得3冠1季質素尚新，雖然上場在德國打吡一級賽，只得一席第6名而回，首度失三甲位置，但今次換上冠軍騎師有變身空間，可以兼顧。至於由范以誠出戰的法國馬「奇力駒」，上次作今年首戰，結果輕勝三級賽，進度似乎極之良好，今次再進一步挑戰一級賽，值得期待。

戴夫大王強攻冠軍盃

周日上演的南非冠軍盃，郭克房的「戴夫大王」早將矛頭放在此場上，之前表現尚非太突出，到剛戰出爭金挑戰大賽1600米，擺前走韌力極強，結果首度勝出一級賽，證明有級數，「戴夫大王」決定避戰早前舉行的德班七月讓賽，抖足體力全力進軍香港賽馬會冠軍盃，幕後表示1800米定可勝任，睇吓能否取得3連勝了。