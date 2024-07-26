前德國打吡冠軍瞄準巴伐利亞大賽　練馬師預計贏得！

2000米一級賽巴伐利亞大賽周日在德國慕尼黑馬場上演，唯一外隊馬「奇力駒」將與其餘8匹主隊賽駒一較高下。

「奇力駒」曾在德國服役，近期轉到法國受訓，上仗在巴黎隆尚攻下2000米三級賽，今仗交由夏季在德國上陣的好手范以誠操刀，有助提升爭勝機會。

主隊方面，練馬師顧奧義本月憑「罕貴金屬」在漢堡攻下德國打吡，今戰將派出兩駒爭標，其中「儆惡懲奸」是今仗兩匹3歲賽駒之一，備受外界注意，但顧奧義坦言天氣狀況或會影響馬兒的表現。慕尼黑馬場目前的場地狀況為軟地，部分位置為好至軟地。顧奧義表示︰「『儆惡懲奸』能應付任何場地，但2000米已是牠的途程上限，倘若遇上爛地，牠的氣量或會受到考驗。」

顧奧義續說︰「最重要是確保『儆惡懲奸』走勢暢順及步速夠快，讓牠能夠穩定走勢。」「儆惡懲奸」迄今4戰非冠即亞，包括上月揚威1800米三級賽行政大賽。

錫丹璧廄下的「月正滿天」去年揚威德國打吡，此駒是今仗陣中評分最高的參賽馬。錫丹璧說：「今仗看來很適合『月正滿天』角逐，偏軟地也應適合腳法。今仗我們抽得5檔，當然賽果很取決於陣上際遇，最重要是『月正滿天』遇上偏快步速，並能夠放鬆來跑。」

談及今仗對手時，錫丹璧表示：「我認為『奇力駒』是真正威脅，牠的法國賽績甚佳。『儆惡懲奸』則有廄侶作開路先鋒，幕後明顯有所部署，而且牠曾經擊敗比牠年長的對手。不過，如果『月正滿天』能交出最佳表現，我們預計馬兒會取得頭馬，騎師龐可立也非常樂觀。」

「關達姑娘」是陣中唯一雌馬，近期賽績平平，今仗必須重拾佳態才有力爭勝，其練馬師薛寶力認為左轉賽道適合此駒發揮，預期馬兒表現會大幅進步。「冬日夢」3周前以大熱門身份出爭德國打吡，結果只取得第6名，今仗將縮程角逐及改配毛振鵬，相信有望跑入前列。

顧奧義同日還會派出「情繫巴黎」角逐2000米香港賽馬會全球匯合彩池讓賽，他說：「這場賽事獎金豐厚，牠看來未能適應上兩仗的途程，所以我安排牠今仗縮程競逐，我認為爭勝機會不俗。」

「家有霸王」續由韓新主轡。雖然目前評分處於偏高水平，但仍值得留意。目前手風正順的練馬師祁練勤派出3駒角逐，包括負頂磅的「女王血脈」，以及「閃焰」與「恭恭敬敬」，預料3駒均會交出好表現。