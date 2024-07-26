【英皇錦標】桀驁之戀誓創英國G1零的突破

「桀驁之戀」上季來港挑戰遮打盃，最終以兩個馬位拋開亞軍「錶之五知」報捷時，評述員形容牠為「國際馬壇巨星」。事實上，「桀驁之戀」從未在英國勝出一級賽，只因為牠從未在當地參與一級賽，不過本周六在雅士谷出爭英皇錦標，有機會取得零的突破。

「桀驁之戀」在英國有5戰全勝的紀錄，然而已將近兩年未曾在本土角逐草地賽事，海外才是牠的輝煌成就來源，早於揚威香港之前，已在杜拜、德國及美國勝出一級賽。此外，年初在卡塔爾攻下一場獎金極其豐厚的2400米賽事。

「桀驁之戀」迄今勝出13次，其中11次由布宜學執韁，他表示：「若要將牠與英國若干佳駟比較優劣，不太容易得出結論，可喜的是，如今牠終於有機會在英國上演的一級賽中證明自己。我希望雅士谷的雨勢愈小愈好，因為快地才是我們的理想場地。」

「桀驁之戀」今仗的對手，包括難以捉摸的「多產巨匠」，牠在最近9仗的其中3場賽事一早已洩氣落敗；但另一方面，牠坐擁6場一級賽冠軍的輝煌戰績。

練馬師岳伯仁也很驚訝「多產巨匠」間中大失水準，但他相信現已沒有那麼難以預測，他說：「馬兒現時已不介意跟守較前位置。」似乎話帶玄機。儘管在這場賽事中，他旗下還有「童話傳世」是預期的步速製造者，以及天才橫溢的4項一級賽冠軍「盧森堡」同室操戈，莫雅也不會將「多產巨匠」置於距離領放馬太遠的位置。

「才情麗驥」是陣中唯一雌馬，上月以凌厲衝刺攻下美寶莉錦標，首度勝出一級賽。「盛威」是陣中唯一3歲馬，上月角逐愛爾蘭打吡時衝刺強勁，獲得亞軍。「歌利巨人」是唯一來自法國的參賽馬，練馬師葛威法深信，今仗如果遇上快步速，便能發揮出牠的最高實力。