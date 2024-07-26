【論戰天下】多產巨匠抖夠再贏

今個暑期越洋轉播賽以英皇錦標打頭陣，岳伯仁馬房「多產巨匠」再度披甲，擅跑乾快場地，新勝雅士谷亦證明場地合適，可彌補去年在此賽慘敗傷痛。

探究竟志在必得

S1-1：「探究竟」是當紅種馬「蔚藍海角」子嗣，同母半兄「巴特殊」是前歐洲短途王，另一半兄「南極洲」同樣早在兩歲已交出好成績，高多芬陣營良血馬，大賽日派上場志在必得。

醞釀上場不敵超級馬

S1-2：「醞釀」出賽2次獲1亞1季，上場在皇家雅士谷賽期奧爾巴尼錦標，末段衝刺不及超級馬「守護女仙」得亞軍非戰之罪，有過一次路程經驗，應可補中。

熱切王后大把在手

S1-3：「熱切王后」出道3戰全勝，今季復出先在膠沙地熱身，上場在約克跑一哩草地表列賽贏來大把在手，長遠成就或許可媲美半兄「一統尊主」，路合有力再贏。

進位近況大勇

S1-4：「進位」認真失運，先在白金漢宮錦標受阻姍姍來遲，上場換莫雅跑賓伯里盃，結果歷史重演遲遲未能望空，7歲馬近況大勇，希望好運氣降臨在其身上，重配杜百成，值得勝回一仗。

桀驁之戀賽績強

S1-5：「多產巨匠」去年挾英愛打吡冠軍之名進軍英皇錦標，卻突然失準慘敗，賽後岳伯仁解釋當時硬仗後休息期不足。今次相隔個多月，跑出水準機會最高。「桀驁之戀」香港馬迷不陌生，贏完遮打盃後返英首戰，本身亦是育馬者盃草地大賽冠軍，計賽績不比「多產巨匠」遜色，缺點是初跑雅士谷。「才情麗驥」進步神速，上場擊敗「上流貴婦」當非符碌，如有點雨場地偏黏少少更佳。「中土世界」夏域錦標取得季軍，移民澳洲前再跑此仗，一定冇保留。

高位大臣升班夠殺

S1-6：「高位大臣」兩周前於唐加士達初出輕鬆取勝，父系「皇僕」，母系「慈善基金」亦為育馬者盃雌馬草地大賽冠軍，乃馬主卓維利園自行培育優質佳駟，升班跑表列賽亦夠殺。

大巨星再下一城

S1-7：「大巨星」這匹「海都之星」子嗣出賽5次全入前2名，上月尾休息接近1年兼閹後復出，結果仍以輕鬆姿態擊敗對手，今次轉戰雅士谷直路賽排外檔有利，以其跑法必合發揮，有力再下一城。

S1-8：「活喜驚奇」3歲雌馬8戰5冠1季，肯定屬此組最具朝氣，剛於皇家雅士谷賽期荷里雷德宮錦標跑第4名，雖然負磅在此略吃虧，但本身可能具分級賽實力，跑二班讓磅賽有力擊退一眾年長馬。