【世界觀】包義定讚金鎖充滿活力

中國女遊客同英國皇家騎兵合照畀馬狠咬嘅影片，呢幾日響網絡上瘋傳，成為全球熱話。作為現代賽馬發源地，英國皇室一直同馬有着密不可分關係，早兩年離世嘅女王伊利沙伯二世，一生與馬結下不解之緣，唔單止憑馬賺到好多「私己錢」，更加係育馬專家，培育過多匹贏大賽嘅名駒，即使年過90仍樂此不疲，醉心鑽研馬匹配種。

繼位嘅國王查理斯三世，雖然唔似英女王咁全情投入賽馬，登基初期仲試過賣走14匹原本屬英女王名下嘅賽駒，不過大賽期仍然會經常見到佢同王后卡米拉嘅身影。響今次打正皇室旗號嘅英皇錦標賽馬日，身披紫色紅袖皇室專屬綵衣嘅「金鎖」，將會出戰S1-2瑪嘉烈公主錦標，呢匹兩歲馬女可以講係名副其實嘅Blue Blood，佢嘅媽媽Make Fast屬英女王名下，一出即贏6化郎處女賽，之後試過響表列賽跑過兩次第2名。退役之後，Make Fast順理成章成為皇室牧場嘅繁殖雌馬，響英女王悉心安排下，呢匹馬女至今誕4胎，除咗次胎之外，其餘3匹都識贏馬，其中出自「豪華房車」首胎Tactical，仲係G2冠軍。一直幫英女王打理呢系馬嘅包義定就話，「金鎖」係匹充滿活力嘅運動型賽駒，響春季曾經出現過阻滯，所以一度影響進度，重回正軌後狀態嚟得好快，如果今季贏唔到一、兩場頭馬，佢會覺得好驚訝。結果「金鎖」冇令包義定跌眼鏡，本月4日初出即輕鬆取勝，今次升格跑G3，睇吓可唔可以再下一城。