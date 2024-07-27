短途馬錦標預知強手　綠族無限挑戰上屆冠亞軍　

伍鵬志旗下「綠族無限」，計劃遠征日本，出戰9月29日於日本中山競馬場舉行之G1短途馬錦標。

雖然距離比賽仲有兩個月時間，其實已有唔少預知強嘅名字，已經陸續浮面，繼Sunday Racing日前已經官宣，早前遠征香港，於主席短途獎落敗嘅「消暑樂祭」落實今仗復出，而上屆盟主，白毛馬「純淨之輝」嘅同父母妹妹「大海女神」，亦都鐵定衞冕。

換言之上屆短途馬錦標冠、亞軍，都會响今屆賽事再度露面，甚至乎季軍「奈村佳盈」，雖然練馬師長谷川浩大早前透露，會以8月25日舉行之堅蘭盃為復出目標，但亦唔排除熱身後會再跑呢場賽事。

上述3駒，都可以講係當今日本短途賽事頂流賽駒，而且實力伯仲，「大海女神」上屆短途馬錦標賽事力拒「消暑樂祭」來犯奪標，無疑接住兩仗俱敗，排檔欠佳之外，上場高松宮紀念賽顯然未盡適應初跑變化地，結果輪到宿敵「消暑樂際」與「奈村佳盈」鬥餐死。

如今先有短途馬錦標已經有上屆冠、亞軍落實參戰，「綠族無限」以作客身分硬撼主隊兩匹短途王牌，呢場硬仗當然難應付。