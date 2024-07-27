【論戰天下】凱西1檔予取予攜

今次轉播賽繼續兩地雙料娛樂，南非10場賽事全部奉上，重頭戲一級賽香港賽馬會冠軍盃，「凱西」上場在德班七月讓賽有驚喜演出，縮程更合腳法，有力坐正。

小丑男6連勝在望

S2-1：「小丑男」8戰取5冠1亞1季，去年12月至今已連贏5場，一再突破評分增幅，續配霍勵賢跑一哩排內檔，6連勝在望。

牛仔動力檔佳贏得

S2-2：「牛仔動力」這匹「美國聯邦」子嗣頗具速度，除遺傳到外祖父性能外，可能本身質素亦高，前仗已在一級賽負於出戰第4場的星級雌馬「交換條件」得第2，今排2檔好位贏馬呼聲甚高。

貓貓睡衣加罩突圍

S2-3：「貓貓睡衣」最近已進軍級數較高賽事，雖未勝分級賽但亦曾經上名，今次縮回1200米更合適，加佩眼罩應可將本身前速加快，有望在好位競逐，可秤先。

交換條件再下一城

S2-4：「交換條件」6戰4贏2位，月初更攻陷基維爾馬場二級賽金拖鞋錦標，雖然排檔稍外，但實力勝過同齡對手，可期再下一城。

亞瑟傳奇後勁凌厲

S2-5：泰利馬房強陣，霍勵賢坐騎「亞瑟傳奇」出道4次2冠2季，前仗初跑一哩贏馬姿態輕鬆，今仗外檔起步若早段能找到遮擋的話，相信可助牠發揮凌厲後勁，可睇高一線。

幸運少年勝望甚濃

S2-6：「幸運少年」始終跑短途才是其強項，前仗再次挑戰一哩失敗，月初於1100米熱身負重磅照贏，現役南非最佳短途賽駒之一，交出贏金馬短途錦標水準，勝望甚濃。

明日珍珠力爭衞冕

S2-7：備受注目的基維爾金盃，幾個馬房均雙龍出海。「明日珍珠」上屆3歲以大熱門身份輕鬆取勝，剛戰在德班七月讓賽以第6名過終點表現並不差，重配贏馬拍檔可期衞冕冠軍。

旗男續進步可突擊

S2-8：「凱西」上場可於德班七月讓賽路程未明兼外檔下拚入亞軍，表現令人喜出望外，今回師1800米應更合腳法，排1檔可予取予攜。「旗男」前仗力拚「惹妒忌」不簡單，剛戰外檔仍第4，3歲馬進步快可突擊。「戴夫大王」新勝金挑戰大賽，今改由準南非冠軍騎師霍勵賢主戰人強馬勇。「再度遇見」上場負重磅兼且受阻之下最後跑第5，今與年長馬平磅角逐復見優勢。

薩特傑跑法具彈性

S2-9：「薩特傑」雖然近仗表現梅花間竹，但明顯1800米以上途程才最合其腳法，今場雖然排檔稍外，不過這匹「王朝」子嗣跑法彈性，若能在早段找到遮擋應有力一戰。

夢之樂園1檔着數

S2-10：「夢之樂園」已連贏4場，近期狀態大勇，主攻短途賽演出穩定，今次升班跑表列賽，但排1檔起步易走位，可食尾胡。

月正滿天卡士最高

S3-1：上屆德國打吡冠軍兼此賽亞軍「月正滿天」，之後遠征法國亦勝出尼爾錦標，今年復出3戰漸交回應有水準，此場是一組水準不高的一級賽，憑其卡士在此足以補中。

情繫巴黎縮程有計

S3-2：「情繫巴黎」至今只出賽7次，今季已勝出兩場頭馬，包括大前仗在慕尼黑同程取得，對上兩場大幅增程效果普通，縮回中距離兼回師福地，可望交回應有水準。