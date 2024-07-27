【世界觀】包特斯交換條件聲名鵲起

曾經做過騎師、現年54歲嘅包特斯，係今季南非其中一位最具話題性嘅練馬師。響今年3月，包特斯將佢嘅馬房由約翰內斯堡，搬到位於德班南非騎術學校隔籬嘅Summerveld訓練中心，呢個舉動令到呢個只係有20匹馬嘅蚊型馬房取得重大突破，成功培育出超新星「交換條件」。呢匹今年南非最受矚目嘅2歲馬女，先響6月1日嘅Allan Robertson Championship平地一聲雷，替包特斯贏得從練以嚟首場G1冠軍，到今個月初，再贏G2金拖鞋錦標，如果今次再掃埋S2-4韋達錦標，就會成為南非賽馬史上，第1匹完成呢3項幼馬短途賽大滿貫嘅賽駒。

包特斯話可能自己太心急，早咗安排「交換條件」開上前線，所以頭兩場輸在太稚嫩贏唔到屈居亞軍，自從加配眼罩，呢匹馬女終於展現真正實力，出閘唔再慢兩拍，而且末段交出矚目追勢。

對於首次增程跑一哩，包特斯話從未擔心過，因為佢唔認為「交換條件」係匹短途馬，之前3勝1200米純粹質素搭夠，今仗唯一不明朗因素係排12檔起步早段會蝕位，呢方面就要靠關銘諾臨場發揮補救。

「交換條件」除咗令包特斯一躍變成G1練馬師，亦同時令佢嘅父系Lance從失蹤馬口，再次進入當地育馬人雷達範圍。Lance至今只誕下4批合共13匹出賽子女，已從主流牧場流放邊疆隨時被淘汰。「交換條件」響周歲曾推出市場拍賣交投一般，最終由培育佢嘅現馬主以6萬南非蘭特投番，估唔到呢匹出自寂寂無聞父系、拍賣會無人問津嘅馬女，會搖身一變成為6戰4W2Q，累積過100萬南非蘭特嘅超級明星。