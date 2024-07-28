應家柏游說歌利巨人出戰香港瓶！

尋晚馬會轉播喺英國雅士谷馬場舉行嘅一級賽英皇錦標，見證「歌利巨人」於蘇銘倫胯下以出色表現掄元。今日馬會CEO應家柏於網誌透露，「歌利巨人」是匹在德國培育的馬，其父系「阿拉發力」為傑出種馬，雖然所出子嗣不多，但已不乏能揚威分級賽的佳駟，當中包括凱旋門大賽冠軍「驚世詩才」。可惜的是，「阿拉發力」已於2021年離世，但應家柏坦言自己很幸運，佢名下的雌馬Now Forever係最後一匹與「阿拉發力」交配的雌馬，並產下了一匹雄馬Now The Eagle，目前在練馬師蓋萊文位於尚蒂伊的馬房接受訓練。

「歌利巨人」係4歲閹馬，由德國著名馬主及育馬者Von Ullmann家族擁有，應家柏話會嘗試游說他們，派遣此駒來港競逐浪琴香港瓶。

與此同時，由艾柏賓訓練的「桀驁之戀」亦已展現出強橫鬥心，在英皇錦標一役在力拼下僅不敵「歌利巨人」及「才情麗驥」跑獲季軍。前駒今年較早時在沙田勝出一級賽遮打盃，迄今在英國上陣6次均跑入三甲，應家柏期待牠會於今年12月再次重臨香港，角逐浪琴香港國際賽事。