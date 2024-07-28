田泰安：我有兩隻好馬揸手！

田泰安駐港發展第11季，上季以86場頭馬成為新一代馬場二哥。與此同時，上季更是田泰安近4年最好成績的，他除了樂見成績轉好之外，更感恩得到幕後支持，可參與馬壇國際盛事，更贏得兩場三級賽。經過一季拚搏後，安仔趁暑假和妻女出外休息一番，為新季叉足電！

毛里裘斯籍騎師田泰安前季受甲狀腺問題影響，養病逾20個賽日，期間因健康理由失去現為馬王的「浪漫勇士」帥權。儘管如此，田泰安該季贏得56場頭馬。經過大半季重整旗鼓後，上季田泰安成績強勢反彈，全季合共取得86場頭馬。田泰安也滿意自己成績，他說道：「雖然上季競爭激烈，但我可以贏得86Ｗ，在港爭取好成績從來不易，所以我特別感謝一眾馬主以及練馬師的支持。」

增加贏馬數字固然令人鼓舞，不過田泰安回想到最難忘的經歷時表示：「上季能再次參與國際騎師錦標賽，確是我其中一項難忘經歷！能夠在這項盛事上與多位世界頂尖好手競技機會難得。」（能代表香港出戰國際騎師錦標賽，除了根據季初騎師榜排名之外，當中更有一個名額是本地培訓騎師，故此外籍大師傅要在季初取好成績才獲資格參與）。翻查紀錄，田泰安對上一次參與騎師錦標賽已是2020年，在此之前，他曾在2019年贏得騎師錦標賽總冠軍。

田泰安上季86場頭馬之中，他最滿意兩場三級賽勝仗：「在季尾階段我得以接手『嘉應高昇』及『綠族無限』兩匹佳駟，分別贏得兩場三級賽非常開心，兩駒本身有一定質素，『嘉應高昇』上季展現豐厚潛質，牠質新年輕，大有上升空間。至於『綠族無限』曾締佳速贏1400米，季尾更在三級賽藉輕磅之利取勝，證明實力非凡。」

有望策綠族無限征日

伍鵬志旗下「綠族無限」新季計劃遠征日本出戰9月29日短途馬錦標，據知幕後有意起用田泰安壓陣，而馬主傲風團體與田泰安昔日有「有得威」遠征同一項分級賽，早已建立密切關係。

經過一整季拚搏後，田泰安暑假期間偕妻女返回家鄉毛里裘斯探親，騎者透露稍後時間將飛往鄰近的塞舌爾度假，然後再到杜拜旅遊，8月中前將回港迎接新季，繼續努力奮鬥。