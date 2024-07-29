全天候跑道重開　韋當家攞頭綵

今早沙田馬場全天候跑道重開，畢竟只係抖暑冇耐，難怪未有馬出大圈快跳，但仍有新倉游廐充撐場面，約5時45分派4駒出來沿外欄慢踱一圈，大圈不致於冇馬操，分別係「光輝歲月」、「馬鳳凰」、「駿步騰飛」及未命名的J461，而倉主游達榮亦有走上烽火台2樓睇操，課後連隨折返機坪接馬，很快已掌握沙田馬場的操練節奏。

相反內圈相當熱鬧，4時40分已開始有馬操，全朝多達14個馬房派馬踱步，分別有韋、廖、柏、蔡、沈、黎、容、賢、賀、羅、文、伍、希及葉廐，而首匹出試馬與上季一樣都係韋廐馬，繼上季的「友誼至佳」，今季輪到「當家精神」搶贏頭綵，與緊隨其後的廐侶「龍城強將」慢踱一圈。至於論神態較吸引就要數蔡廐的「競駿輝煌」，全程紥紥跳，需知此匹3歲愛爾蘭適應力超強，上季尾兩連捷，征服埋二班，同時獲蔡約翰及田泰安激讚，前途無可限量。

此外，日前與家人外遊返港的賀賢也首朝蒲頭，到場即安排一對先生系「駿先生」及「勁先生」在內圈踱步，而練者與同叫David的游達榮在烽火台2樓言談甚歡，心情不錯。