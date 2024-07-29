【論戰天下】饒舌達人古活盃一支獨秀

英國光榮古活賽期揭幕，打頭陣焦點是古活盃，現役歐洲大長途一哥「饒舌達人」季內復出3戰全勝，對手多為蹄下敗將，可期再贏助岳伯仁第4度捧盃。

巨爆新勝霸氣十足

S1-1：「巨爆」剛戰在約克馬場約翰史密夫盃贏來霸氣十足，冬季閹後今年復出兩戰全勝，似乎完全重納正軌，以其能力稍後進軍分級賽亦具競爭力，縱然重磅仍可作膽。

山嶺神廟氣量充沛

S1-2：「山嶺神廟」首戰已被安排跑三級賽，路程嫌短跑第5，再出降班增程立即打開勝門。父系「皇僕」而母系「奇中之奇」當年曾在3項橡樹賽上名，血統顯示氣量充沛，值得睇好。

貴尊朝代路程首本

S1-3：「貴尊朝代」這匹「吵鬧不休」的半兄弟曾休賽一年多，今年復出先於杜拜美丹熱身，結果在三級賽拉斯奧科爾錦標跑獲第5名，之後返回英國新市場兩戰全勝，1400米屬首本路程，以其跑法在古活馬場一樣合適，有力再贏。

貴格兒具卡士挑戰

S1-4：「饒舌達人」前年在黃金高峰期時連勝6場，包括在此賽力壓「弦樂器」，傷愈後今年復出3戰全勝，上場在雅士谷金盃乾快地一樣交出最佳水準，適逢今次又面對一批蹄下敗將，奪標呼聲高唱入雲。「貴格兒」上場雅士谷金盃可能路程太長，古活馬場曾勝表列賽三角帽錦標，場地性能早已證明。

「好勝駒」過去兩屆古活盃分別跑獲第3、4名，今年表現明顯稍回，但其他對手亦普通，仍有上名機會。「貼心威廉」與「好勝駒」實力相差無幾，不過以上仗負於「饒舌達人」距離，短時間亦難以反先。

力覓出路穩定可靠

S1-5：「力覓出路」轉倉後今年由1月在杜拜已上陣，但演出仍然穩定可靠，大前仗葉森短途讓賽得亞，上場約克跑同程亦第3，上屆此賽跑第6而當時受制於變化地，今次場地若不太慢可望交出最佳水準。

我至大省起見真章

S1-6：「我至大」這匹產自英國的「摘星勇驥」子嗣，7月初出於紐百利被捧成大熱門，出閘向上跳躍稍慢，結果早段位置比預期後，走勢稚嫩只得季軍，質新馬吸取過一次實戰經驗，日前入夏偉卓馬房觀察此駒，性賦溫馴甚惹好感。

女皇治國重返主場

S1-7：「女皇治國」前仗在古活馬場一哩取得其出道第2仗勝利，再戰新市場放頭跑獲第3名，當時出馬少亦未必是其最佳跑法，今回師古活在多馬上陣場合，形勢上有利這匹「先勇名駒」子嗣爭勝。

舞出深情潛質甚豐

S1-8：「舞出深情」今年4月初次上陣即勝，上場初跑讓磅賽以輕鬆姿態取得第2仗頭馬，看來這匹「花旗」子嗣潛質甚豐，本身夠速度，前置型跑法煞食，應合古活馬場發揮。