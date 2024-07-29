【世界觀】貴尊朝代升呢挑戰G2

古活賽期首日賽事，高多芬御用練馬師艾柏賓雖然只係派出「貴尊朝代」同「青森」兩駒出戰，不過均具爭冠實力。

列陣里諾斯錦標嘅「貴尊朝代」可以講係大噐晚成型賽駒，早響2020年已經出道，至今跑過13次交出7冠2亞成績，只不過年輕時集中響低水準嘅讓賽上陣，直至上個月底，先至第一次成為黑字體賽頭馬，響主帥布宜學胯下勝出G3準則錦標（Criterion Stake），表現出色，今仗再次挑戰自己，升格角逐G2。

「貴尊朝代」呢匹馬自今年4月響杜拜返回英國後，表現持續進步，先於5月初以兩個馬位之先輕取二班賽，跟手再出即奪得競賽生涯首項分級賽勝利，艾柏賓話「貴尊朝代」已經唔係以前嘅「貴尊朝代」，呢匹馬曾經響兩年前跑過同賽期嘅賽事，當時表現好差，末段好快墮退大敗而回。但依家已經搖身變成另一匹馬，尤其上仗嘅演出更加係前所未見，以「貴尊朝代」現時勇態，今仗有力在二級賽爭入前列。

至於角逐另一場G2葡萄酒錦標嘅「青森」，6月中出道即以全熱門身份一出即勝，上仗出戰二級賽七月錦標，受制於岳伯仁馬房兩歲新星「神態活現」，只跑得第3名，艾柏賓認為增程至七化郎，應該更合「青森」血統性能，有信心可以補中。