千秋巨子果然勁　迎接第18個種馬季

現年22歲的「千秋巨子」(Written Tycoon)即將迎接第18個種馬季，此駒喺香港有唔少子嗣，包括2019年香港經典盃得主「妙算達人」、2020/21賽季最佳新馬，當季5戰全捷嘅「佳運財」、同年跑馬地百萬挑戰盃得主「平常心」等，成績都算唔錯，可見此系子嗣在港亦可適應得快。

「千秋巨子」現時在玉龍賽馬集團擔任私人種馬，日前玉龍種馬代表Gareth Ford接受澳洲傳媒詢問時表示，「千秋巨子」狀態仍然甚佳，當然牠已經22歲，所以都要多加照顧牠，以此駒狀態，相信仍可擔任種馬多一段時間，佢喺休季期間休息得好。Gareth Ford又指，「千秋巨子」有性格，雖用言語難以解釋，但「千秋巨子」彷彿知道自己非常特別，而且望住其他種馬嗰陣都會覺得其他馬匹同佢都有一段距離。

由於馬齡同人年齡換算有差距，馬齡1歲大約係人類3至3歲半，所以「千秋巨子」22歲，換算番其實年紀已經唔細，「千秋巨子」可以喺呢個年紀繼續配種都唔簡單人類中亦有唔少老來得子嘅例子，著名演員查理卓別靈(Charlie Chaplin)喺73歲時，同為演員嘅細仔Christopher James Chaplin出世，而F1前行政總裁艾利史東(Bernard Ecclestone)喺2020年，89歲時與妻子生下細仔Ace。