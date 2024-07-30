跑黃昏馬　搞到潘頓布文有微言？

香港夏日天氣酷熱，在炎熱天氣下作賽的挑戰愈來愈大，對騎師及馬匹來說都是極大負荷，因此馬會在2023年起逢6月至7月的日賽改為黃昏賽，開跑時間定於下午4時。黃昏賽事至今已實行兩季，坊間對此政策評語好壞參半，練馬師和騎師則多數支持季尾跑黃昏馬，唯獨兩位澳洲大師傅潘頓及布文對黃昏馬卻抱有微言。

練馬師與馬匹日夜相對，當然以馬匹福祉為首要，部分受訪練馬師相當滿意馬會安排黃昏賽事，當中韋達表示黃昏賽對騎師及馬匹都是一件好事：「香港的夏天非常炎熱，如果在夏天繼續跑日賽，安全問題會是一個隱憂，馬匹面對這個天氣會是一個嚴峻的挑戰，即使跑黃昏馬令時間變得漫長，但也令到人馬更加安全。」韋達說。

至於羅富全亦指身為練馬師，一切皆以馬匹健康為優先考量，即使個人作息時間因為黃昏馬而改變，但仍支持這個決定，畢竟夏天30多度，下午4時開始作賽對馬匹健康比較有利。

避開炎日對馬匹有利

除了練馬師外，不少騎師亦支持黃昏賽，潘明輝表示一開始有點不習慣，但整體來說都是利多於弊，此位華將說：「一開始休息時間及飲食時間都受到影響，因為我有時需要造輕磅，所以要調節生活節奏，慢慢開始習慣，所以感覺尚可。始終在6月至7月，中午12至1點時真的非常炎熱，4點開跑漸漸降溫，對騎師及馬匹都比較舒服。」

另外，巴度則指出，明白對公眾及其他從業人員來說，調整後對生活節奏需要時間適應，但改跑黃昏馬的目的是為了馬匹的健康着想，有些犧牲是值得的，即使跑完黃昏馬，翌日要出席晨操，但賽季也只有最後一個半月，是可以接受的。

潘頓：造磅更加辛苦

雖然黃昏馬受多數練馬師及騎師支持，但潘頓及布文這兩位騎師卻不太喜歡這個改變，潘頓表示：「雖然將開跑時間順延至下午4點，對馬匹及騎師都會沒有那麼辛苦，但在我而言，個人生活習慣受到影響，除了自己感覺一日變得特別漫長，為了造磅，我日間亦不能進食太多，甚至整天不能喝水，在這個炎熱天氣下，要長時間處於缺水狀態是一件非常辛苦的事。」這位7屆冠軍騎師亦指出，跑完黃昏馬已經接近10點，所以沒有時間去食晚餐，變相等同一個星期跑兩次夜馬，加上第2日又要早起晨操，對他來說是十分困難。

另一澳洲騎師布文認為夏天無論甚麼時間都非常炎熱，早開跑便早點結束，有更多休息的時間，不會令賽日變得漫長。