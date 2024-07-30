【S2世界觀】艷愛琪G3卓卓有餘

響外國，好多馬主都同時身兼育馬者，規模巨大如古摩亞、高多芬等，響世界各主要賽馬重鎮都設有育馬場，但亦有唔少以家庭模式運作嘅牧場刻苦經營，出戰S2-2三級賽橡樹錦標嘅「艷愛琪」，就係呢類小型牧場嘅心血結晶。

馬主Wendy Miller同佢丈夫，響廿幾年前以佢哋女兒名字攜手建立Jarosa牧場，牧場內大大小小事情都係佢哋一腳踢，多年來主要繁殖幼馬，推出市場拍賣，「艷愛琪」亦都唔例外。「艷愛琪」周歲時曾參加達德素11月拍賣會，結果無人問津，最終由Wendy Miller自己投番，交畀夏偉卓訓練。好彩冇人睇中，「艷愛琪」先可以留番響Wendy Miller身邊，呢匹馬女響上年9月開上前線，即展現過人實力，直落連贏3場，今年5月初復出雖然被打破不敗之身，但3個禮拜後即重返勝門。

上月中跑英國皇家雅士谷沙特利咸錦標大敗18個馬位，賽後夏偉卓認為輸在現階段一哩對「艷愛琪」嫌長多少，所以上仗遠征法國多維爾還原基本步，縮番落1400米，結果響莫雅手上一踩油即彈甩對手贏個多馬位，勝出表列賽雅敏迪錦標，贏來極具說服力。

賽後夏偉卓即刻將箭頭鎖定路程1408米嘅橡樹錦標，佢話「艷愛琪」未來充滿無限可能，成就一定唔止贏表列賽。