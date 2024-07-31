【S2論戰天下】岳伯仁誓「蜚聲」光榮古活賽期

英國光榮古活賽期第2日焦點薩塞克斯錦標，練馬師岳伯仁已6勝此賽，再贏多屆便可追平已故施素爾爵士所保持紀錄。「蜚聲詩界」上場用啱跑法表現復見水準，馬少場合或可賺步速之利。

高爵位具潛質坐正

S2-1：「高爵位」上場易主初戰皇家雅士谷賽期英皇佐治五世錦標，沿途走來稚嫩有點難以操控，但走順後直路維持佳勢，潛質甚佳「海都之星」子嗣，拚後顯著進步且負磅適中，有力坐正。

木殿王都持續進步

S2-2：「木殿王都」今年3戰未勝但表現持續進步，前仗在法國一千堅尼以冷門身份僅敗得亞軍，剛戰與雄馬對壘跑莊柏德大賽得第5名符合預期，今降班跑三級賽可補中。

星斗駒早熟具前速

S2-3：「星斗駒」前仗在二級賽諾福錦標跑第5名表現非常出色，上場轉戰沙丘園表列賽輕鬆補中，早熟型「馬物事」子嗣具前速守好位跑，於古活馬場肯定可應付自如。

S2-4：薩塞克斯錦標向來都是當代3歲一哩精英初逢年長馬考驗舞台，不過始終有負磅優勢往往佔得上風。「蜚聲詩界」去年兩歲3戰全勝，超良血馬在幕後團隊心中寄望甚殷。前仗法國二千堅尼戰略錯誤，上場聖詹姆士皇宮錦標交回應有水準即跑獲亞軍，拚後狀態更銳，馬少場合前置跑法可控制步速着數。

「送達駒」於女皇安妮錦標揀錯跑線兼甩蹄鐵敗不作準，演出一向準繩，面對一眾後起之秀雖負磅較重，但能力絕不懷疑，場地偏黏軟更妙。「名演說」上賽失準初逢敗績，小休後箭頭早指向今仗，埋門快試練者亦滿意，交回水準當不懼幾匹老對手。

艾麗女神爭3連勝

S2-5：「艾麗女神」最近回師約2000米路程即連下兩城，上場更擊敗「極成功」，今挑戰大賽日二班賽，但負磅相對稍減，出到莫雅而排檔理想，有力完成3連勝。

金輝女神轉場合跑

S2-6：「金輝女神」兩戰均於雅士谷角逐，初出力戰僅勝，贏馬後即升班跑二級賽瑪麗皇后錦標，終點前不敵對手得第6名表現並不差，今次轉跑古活跑落斜1000米，對此類跑速度馬應有幫助。

資訊女生有力偷襲

S2-7：「資訊女生」剛好出道兩季各跑5場，已累積3場頭馬，包括7月份連勝2W。今次升班且面對年長馬，但這匹「蔚藍海角」子嗣甚少跑得差，負磅較主要對手輕，不無偷襲機會。