英國光榮古活賽期，向來都被澳洲買家為物色長途貨源，出戰春季嘉年華嘅重要場合，今年值得留意一匹，係出戰古活賽期前，响上星期易手澳洲販馬賽馬集團(Australian Bloodstock)嘅「開場白」(Sayedaty Sadaty)。

「開場白」明日就將會由史賓沙出戰G3哥頓錦標，呢場賽事近年都被視為英國打吡嘅遺材賽，而「開場白」亦响今屆打吡跑獲第5名，雖然响本土級數只係一般，但轉過去長途賽事級數唔算出眾嘅澳洲，實力絕對綽綽有餘。

澳洲澳洲販馬賽馬集團夠膽响古活賽期前買斷，當然心裏有數，今場賽事分屬轉廐首仗，以練馬師沈國基旗下馬匹出戰，然後就會轉戰澳洲，並且由出冠軍練馬師馬漢雅接手，為部署春季嘉年華做好準備，終極目標就係考菲爾德盃。

據報導馬漢雅除咗「開場白」之外，亦為旗下馬主收購咗上月皇家雅士谷，响英皇愛德華七世錦標跑第二嘅「君權至尊」(Royal Supremacy)、於卓斯咸錦標跑獲亞軍「波濤灣」(Pentle Bay)，另一匹係來自愛爾蘭未贏過處女馬Juja Kibe，而4駒暫定會响9月14日飛抵維省接受檢疫。