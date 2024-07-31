歌劇女聲增程響遍蘭秀錦標

「歌劇女聲」去年10月以無敵姿態攻下1600米一級賽馬素爾大賽，奠定歐洲兩歲冠軍雌馬地位，但令人難以置信的是，相隔10個月之後，此駒未再進凱旋門。

「歌劇女聲」的作戰部署一度受到狀態低沉影響，本周四角逐1984米一級賽蘭秀錦標，會是牠自從上述大捷後第3次出賽。不過，練馬師岳伯仁自去年秋季至今一直堅稱，增程至例如周四一戰的途程，將可看到這匹雌馬的真正本領。

「歌劇女聲」6月在皇家雅士谷角逐一級賽加冕錦標，雖然不敵「開運符」，但獲得接近的亞軍，而該役的賽績水準，由於「開運符」隨後以壓倒性優勢勝出一級賽法爾曼斯錦標而進一步提升。岳伯仁說：「『歌劇女聲』的進度一如我們期望，今次將會增程，相信這個途程十分適合牠的腳法。」

「歌劇女聲」今仗將由莫雅主策，以評分而論，經驗更為豐富的「上流貴婦」是主要對手，該駒同樣是首次出戰古活，上月出爭一級賽美寶莉錦標，直路中段瞬即拋開對手，惜僅於終點在望之際被「才情麗驥」超越。

毫無疑問，「上流貴婦」今仗應該採用甚麼戰略令幕後團隊煞費思量，事緣高仕登曾經說過不止一次，對這匹氣量充沛的雌馬，2400米比今次的2000米更加適合。但眾所周知，在古活這條獨特的賽道，精明的戰略往往成為勝負的分野。

韋利安去年憑「偉石堡」摘下此項錦標，今年有機會憑「女君」再下一城，此駒於5月攻下經典賽英國一千堅尼，韋利安相信今仗增程可配合這匹馬的成長步伐。

「歌利巨人」在雅士谷馬場爆冷奪得英皇錦標令人記憶猶新，自然讓馬迷對同樣來自法國的挑戰者「爍爍多」格外留神，此駒最近連贏兩場，包括上仗攻下經典一級賽法國橡樹大賽，末段在外疊疾衝而上，走勢強勁無比。

周四的古活賽期編排了8場賽事，包括20匹賽駒參與的尾場香港賽馬會全球匯合彩池讓賽。何澤堯繼續客串上陣，在頭場1984米讓賽，他會策騎「添瀟灑」出戰；在第五場1408米兩歲馬讓賽，將替「運道來 」執韁。