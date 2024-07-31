【暑期資料】超磅馬潘頓一樣咁搏命

由前季尾開始，為免騎師造磅太吃力，已將馬匹出賽最高負磅提升至135磅，最低負磅115磅，讓騎師選擇坐騎更有彈性，不過上季仍有249匹上陣馬要超磅上陣，處於下風形勢之時以成績來看，冠軍騎師潘頓依然最突出。

華將周俊樂出道以來成績理想，至今已取得143場頭馬，不過這位華將體重頗高，長期處於119至120磅之間，因此選擇坐騎時難免有所局限，幸此子騎功日趨成熟，唔少練馬師都寧願讓馬匹超磅上陣仍要借用此子幫助，上季周俊樂就騎過39匹超磅馬上陣，並取得3冠3亞3季，不過以勝出率計只得7.1%，上名率反而有21.4%，明顯易位難贏，如何捧場要識執生。

另一位華將梁家俊同樣因體重關係，經常要超磅上陣，上季就取得3冠2亞1季，勝出率11.1%，上名率22.2%比周俊樂交得準，而3場超磅頭馬當中，「風繼續吹」58倍、「麒麟」18倍都屬冷門身份，只有「港林福將」3.8倍比較熱，冷熱照搏不容置疑。

冠軍騎師潘頓一向屬肥仔一族，體重達120磅，不過騎者為免影響表現都盡量少接超磅馬上陣，因此上季只策騎12匹超磅馬並取2冠1亞1季，成績唔算突出，但勝出率16.7%及上名率33.3%已力壓同儕，而這12匹超磅馬當中有6匹成大熱身份，包括煞科日呂廐「包裝天將」熱至2.1倍，反映就算形勢不利，亦無阻捧場客信心。

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