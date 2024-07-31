【世界觀】唯妙唯肖長途當仁不讓

路程2403米嘅哥頓錦標雖然只係三級賽，但唔少頭馬之後都成為頂級哩半好手，部分仲同香港馬圈好有淵緣。由前冠軍練馬師愛倫擁有嘅Commanche Run，就曾經喺英國之寶柏葛胯下響1984年勝出呢項賽事。由包義定訓練嘅2003年盟主「鳳凰烈焰」，一年後遠征香港爆出27倍冷門捧走香港瓶。2015年冠軍「高地之舞」，更屬香港國際賽嘅常客，呢匹古摩亞名駒曾4度來港，先後揚威2015同2017年嘅香港瓶，2016年唔係遇到伏兵日本代表「里見皇冠」，就已經可以創下歷史成為唯一3奪香港瓶嘅名駒。至於同樣出自古摩亞嘅「業界巨頭」，2020年贏完哥頓錦標，跟住「高地之舞」步伐照辦煮碗，響同年年底擸埋香港瓶。

今屆賽事，岳伯仁派出「唯妙唯肖」單騎應戰，呢匹出自種王「天文學家」嘅3歲雄馬，5月底初出，大炒對手8個馬位，再出跑三級賽就以頸位險勝對手，保持不敗。

岳伯仁話呢匹馬體形龐大，唔係咁易操，所以要順其自然。其好拍檔莫雅好鍾意「唯妙唯肖」，認為一定有能力應付哩半賽事。響早前公布嘅英國聖烈治錦標報名，岳伯仁一口氣替旗下14駒報名參戰，「唯妙唯肖」係其中一匹，如果響哥頓錦標繼續有出色表現，相信會成為今年英國經典賽尾關古摩亞陣營嘅主力。