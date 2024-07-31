【論戰天下】上流貴婦人強馬勇

英國光榮古活賽期第3天，雌馬一級賽蘭秀錦標成為焦點，高仕登與兒子共5次奪標，今屆代表「上流貴婦」級數最高，只要交回九分水準足以橫掃。

反之重配贏馬拍檔

S3-1：「反之」上季7、8月出道兩仗俱在史賓沙胯下勝出，今季復出即在膠沙地重響勝鼓，雖然上場包尾，但可能受場地影響，今轉戰古活重配贏馬拍檔史賓沙，成冷可一試。

勢無可阻衝刺力強

S3-2：「勢無可阻」7月中於溫莎馬場一出即勝，末段衝刺力強，上周曾到郭誠馬房近距離觀察此匹「軍威盛」子嗣，身形壯碩且性格溫馴，練者睇好其前景，今升班對手增強，倘場地正常亦具勝算。

師出有名演出穩定

S3-3：「師出有名」前仗在英國打吡跑第7名，小休於皇家雅士谷賽期復出跑三級賽漢普頓宮錦標，雖未能對頭二名馬構成威脅，但仍保持勁勢得第3名，證明較平坦賽道一樣合腳法，演出穩定可作首選。

女君增程有利無害

S3-4：高仕登父子派出名雌「上流貴婦」出爭一級賽蘭秀錦標，此駒更是後補報名加入。以季內表現計略遜預期，到底是馬兒里程開始從高峰滑落，抑或失去戴圖理合拍度，暫時仍難下定論。以馬論馬，雖然「上流貴婦」剛戰全面取勝機會下負於「才情麗驥」，但後駒新近在英皇錦標得亞軍，事後來看表現並不失禮，宋文赫剛周六替高仕登父子勝出今季首場分級賽，人強馬勇可期補中。

「女君」前仗後上爆冷贏英國一千堅尼，上場加冕錦標有追，但睇腳法似乎開始在變，因此今次增程料更合發揮。「歌劇女聲」今季復出兩場一級賽俱上名，「正義」子嗣普遍具長力，而岳伯仁過去在蘭秀錦標成績亦佳，不可忽視。「爍爍多」勝出法國橡樹後便被卡塔爾收購，雖然正常場地未知能否應付，但看其上仗贏馬姿態有餘未盡，一路奇兵。

S3-5：「確證」父系為前法國打吡冠軍「新桂」，5月初出1200米跑獲第4名，再出兩場增程跑1403及1487米全勝，剛戰負重磅但姿態仍然出色，今初跑讓賽應可再下一城。

金龍駒1000合腳法

S3-6：「金龍駒」去年2歲時在郭誠馬房已在表列賽上名，閹後轉投艾培彬馬房，季內已出賽4次，雖然未勝但場場接近，前仗荷里雷德宮錦標得第5名，已擊敗今場多匹對手，今回師1000米更合腳法。

置身夢中綽綽有餘

S3-7：「置身夢中」血統優良，父系為前美國三冠王「美式法老」，母系「織錦牆氈」當年曾勝出約克郡橡樹大賽，從血統評估，初出跑1408米肯定綽綽有餘，可作為今場重心。

惜韶華進步可突圍

S3-8：「惜韶華」近仗轉用一個前置跑法令其實力再度提升，上場初跑一哩於新市場馬場力拚得亞軍，表現持續進步，氣量比同母半兄長「公允公平」更足，有力突圍。