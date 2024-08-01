何詩蓓再獲銅牌　馬會合共贈300萬

香港優秀的游泳女將何詩蓓今天(8月1日)凌晨再次展現了令人讚嘆的運動員精神和堅定決心，在女子100米自由泳比賽中奪得了銅牌。這不僅為香港帶來了巴黎奧運會的第4面獎牌，也使她在兩屆奧運會中收獲了2銀2銅共4面獎牌，成為歷來獲得最多奧運獎牌的香港運動員。應家柏今日喺自己網誌祝賀何詩蓓。

應家柏認為這些佳績證明了何詩蓓堅定的意志和努力、不懈的訓練及非凡的天賦，同時也反映了何詩蓓與幕後團隊所擬定的策略及重點取得成效，能以巔峰的狀態參與巴黎奧運會，並針對最有機會收獲獎牌的100米及200米自由泳項目進行精準的訓練。

何詩蓓自於東京奧運會勇奪2枚銀牌後，3年來不斷為自己以至香港的體育水平樹立新的標準。多年來，她也展示了努力不懈，持續改進的精神。早於2013年，她已在由《南華早報》舉辦及馬會贊助的「傑出學生選舉」中獲選，優厚的潛質與卓越表現早已獲認許。10年後的今天，馬會十分榮幸能透過旨在獎勵和鼓勵中國香港運動員超卓表現的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，再次嘉獎何詩蓓。除了兩天前因應她在女子200米自由泳贏得銅牌而向她頒發150萬港元獎金外，今天馬會也因應她獲得第二面銅牌而再頒發獎金150萬港元，以作鼓勵。

應家柏希望何詩蓓在奧運取得的佳績，能夠激勵更多年輕運動員追尋夢想，提升香港體育的國際地位，也希望大家能夠感受到，何詩蓓除了運動天賦之外，更具備堅韌、勤奮及體育精神這些重要的價值。最後，應家柏再次祝賀何詩蓓取得非凡成就，並祝願所有運動員在接下來的比賽中一切順利。