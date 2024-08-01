紀爾斯大賽　英法兩匹G1溫拿挑機上屆盟主

海外賽跑完今晚蘭秀錦標賽馬日，隔兩日星期日又嚟德國+法國雙料娛樂，無疑大家焦點都放喺何澤堯出戰德國橡樹賽，另一邊廂嘅法國紀爾斯大賽日，戲碼亦唔差，即使明日先至正式排位，但主題賽事方面，紀爾斯大賽最後階段仲有18匹，當地傳媒估計出馬數目肯定遠較上屆10駒參戰熱鬧。

翻查紀爾斯大賽近年賽果，法國主隊馬匹面對英愛馬匹挑戰，只能拉成均勢，單就近4年賽果，更加係梅花間竹各贏兩屆，今屆賽事英愛馬匹來勢洶洶，由卓珍妮訓練，應屆七月盃得主「磨坊川」(Mill Stream)已經落實參戰，而呢匹馬更加坐擁於多維爾兩戰全勝嘅驕人戰績，雖然初跑1300米，但練馬師認為以此駒後上性能，絕對可以勝任，已被視為英軍爭標核心。

法國主隊馬匹之中，去屆盟主「帝金」將再配柏士祺力爭衞冕，剛於六月復出，分屬本土首戰即贏三級賽，為今仗熱身仄準出擊，但本土所遇對手亦非善類，盧傑訓練之「文學巨擘」，剛於多維爾贏G1莊柏德大賽，場地絕對勝任，「帝金」面對內外夾擊，今屆紀爾斯大賽，演變成三雄鼎足局面。