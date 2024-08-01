新季唔轉播覺士盾　又關浪漫勇士事？

馬會公布新馬季9至12月頭4個月嘅賽事編排，跟過往大同小異，開鑼日重頭戲繼續係一班田草1200米嘅特首盃，但以往此賽只供90分或以上馬匹報名，今年卻改為80分或以上馬匹可參戰，成為新馬季頭4個月唯一嘅一班賽。至於轉播賽方面，未有將澳洲覺士盾列入其中，或因「浪漫勇士」已表態放棄衞冕此賽之原因。

新馬季除了開鑼日特首盃外，兩場傳統的一班盃賽，於11月9日舉行的一班田草1400米樂聲盃，以及11月24日上演的一班田草1600米，由昔日讓110至85分賽駒參戰，變成由105至80分的二班賽，獎金亦有所減少，間接反映目前高分馬不多的事實。

由於季初向來報名馬唔會太多，因此新馬季9至11月嘅日賽同埋夜賽都只安排跑10及8場，直到12月才有兩次跑馬地賽事安排跑9場，分別係12月4日嘅國際騎師錦標賽夜，同埋12月26日拆禮物日嘅谷戰。

隨着「綠族無限」率先公布遠征日本，新季日本短途馬錦標，再次成為轉播賽戲碼，香港賽馬會向來從善如流，一旦香港賽駒遠征，如非常規轉播賽，亦會盡量安排成為特定戲碼，令本地馬迷可以透過螢光幕，感受到香港賽駒在外地激烈拚搏。

日本短途馬錦標有得玩

上季初配合港駒遠征，成為轉播賽戲碼，9月先有伍鵬志派出「韋小寶」與「好好心得」，分別遠征韓國短途錦標與韓國盃，然後10月輪到「浪漫勇士」遠征澳洲覺士盾，結果臨時加入成為兩個轉播賽馬日。然而隨着新季並無馬匹參與上述賽事，「浪漫勇士」事先張揚放棄衞冕覺士盾，季初專注香港發展，所以覺士盾並未納入今季轉播賽戲碼，而為遷就「綠族無限」征日，日本短途馬錦標亦成為季初唯一有港馬參戰之越洋轉播賽事。