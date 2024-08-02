英國代表誓攻陷德國橡樹

2200米一級賽德國橡樹大賽周日在杜賽爾多夫馬場上演，預料出馬滿額，16匹參賽雌馬不乏外地佳駟，分別來自英國、愛爾蘭及法國。

杜賽爾多夫馬場的彎位相當急銳，並有明顯檔位偏差，排大外檔起步在不同途程賽事中均相當不利，途程較短的賽事尤甚。該馬場現時場地狀況良好，而天氣預報周日之前不會下大雨。

今仗外隊馬中，英國練馬師伯特麾下的「怒沖沖」於5月攻下德國一千堅尼，勝姿甚具說服力，其後在紐卡素一項2038米膠沙地三級賽跑獲亞軍，證明長力至少可以應付2000米途程。

伯特馬房助理練馬師Lucy Cowley指「怒沖沖」目前狀態勇銳︰「『怒沖沖』近期操練表現甚佳，上仗在紐卡素出賽時即使須加磅，但也能交出佳作。今次首度跑2200米，我們相信牠的長力足以應付。」由於今仗為平磅賽，陣中評分最高的「怒沖沖」自然成為熱門之選。

岳本賢派出「盡心」參賽，並交由紮根德國多年的星級騎師毛振鵬主轡。「盡心」今季尚未打開勝門，但長力毋庸置疑，上仗剛於皇家雅士谷賽期出爭2392米二級賽列普谷錦標，最終居中間位置衝線，表現不俗。

練馬師錫丹璧派出「紐約城」及「光芒續放」上陣，她表示：「主帥龐可立在上一課操練後作決定，兩匹雌馬同樣進度甚佳，不過『紐約城』的操練表現確實出色，所以龐可立最終選擇了牠。我們覺得杜賽爾多夫對馬兒來說是理想的賽道，因為牠近仗中的直路都略嫌偏長。『光芒續放』上陣次數不多，橡樹大賽對牠來說或者來得太早，但馬兒潛質優厚，將來會更上層樓，不過騎師胡潔彤經驗豐富，值得讓牠一試。」「紐約城」及「光芒續放」分別抽得2及3檔。

薛寶力馬房手風正順，今仗派出兩駒角逐，其中「貴婦瑪利」排4檔出閘，「鑽冠」則自16檔起步。薛寶力表示：「1至8檔均屬好檔，『鑽冠』上仗留得太後，不過牠是該仗末段締速最快的一駒，今仗場地會適合馬兒發揮，我有信心馬兒能交出好表現。『貴婦瑪利』每仗都全力以赴，上仗並未消耗太多氣力，留待今仗盡展所長，但途程或會考驗牠的耐力。」

新進練馬師彭楚宜派出「赤楊參天」及「世界之最」上陣。「赤楊參天」前仗在杜賽爾多夫贏得首場頭馬，該仗的賽績水準其後顯著提升，今次更抽得相當有利的1檔。

同日還會上演香港賽馬會全球匯合彩池讓賽，「側前鋒」及「體育會」預計將受到追捧，但兩駒排檔欠佳，分別自13及12檔起步。「小島颶風」、「心歡躍」及「北風勁」也值得留意，牠們所屬的德國練馬師均較有名氣，而且甚少派馬出戰讓賽。

練馬師施銘誠以杜賽爾多夫為基地，對此跑道尤其熟悉，他派遣「灰色閃耀」及「快絕塵」出賽，其中「快絕塵」今仗將負輕磅上陣，並交由騎功了得的胡潔彤主轡。