暫住魚子精華馬格　磨坊川撲擊逐紀爾斯大賽

周日重臨多維爾角逐紀爾斯大賽，力求於不足1個月內兩奪一級賽。

七月盃這場勝仗，堪稱「磨坊川」的代表作，練馬師卓珍妮希望這匹明星賽駒趁舉行巴黎奧運會之際，再次交出奧運金牌級的表現，藉此提升種馬地位。而在卓珍妮的馬房裡，「磨坊川」使用的馬格，正是澳洲一代短途馬后「魚子精華」於2012年在皇家雅士谷攻下一級賽之前曾經使用的馬格。

在七月盃一役，「磨坊川」於末段施展凌厲衝刺，替鞍上人布宜學帶來第100場一級賽勝利。卓珍妮熱切期待周日取得成果，而最近10屆紀爾斯大賽，有6屆由英國受訓賽駒奪冠。

卓珍妮表示︰「『磨坊川』相隔3個星期再賽，表現往往特別好，因此我們安排牠出爭紀爾斯大賽，在平坦賽道上競逐1300米途程，應該適合牠的腳法，這只不過較1200米稍長一點。只要看看牠在七月盃衝線時的走勢，我不覺得牠跑這個途程有任何問題，而且牠在這個馬場有佳績支持。」

對手之中，最大威脅可能來自盧傑訓練的「文學巨擘」，此駒上月在莊柏德大賽爆出36倍大冷門。同屬盧傑旗下、上仗在「文學巨擘」之後獲得亞軍的「哈城醇味」，以及該賽季軍「俊偉蹄」，周日也將再次同場較技。

對於盧傑旗下這兩匹3歲馬，練馬師助手Jean-Bernard Roth表示：「兩匹雄馬上次出賽後都能夠保持佳態，操練良好。今仗將與年長馬匹交鋒，情況變得較為複雜，但牠們應有不俗的機會。」

「俊偉蹄」幕後人士於周四不惜付出額外費用，替此駒補充報名角逐，寧可放棄同日舉行、相對較為容易應付的三級賽戴芙莉錦標。練馬師巴伯樂表示：「牠在莊柏德大賽展示了甚佳速度，我認為紀爾斯大賽很適合牠角逐。」

其他希望染指這項大賽者，包括上月在同一馬場贏得服役以來第6場頭馬的「結盟」、去年此賽冠軍「帝金」，以及頗為令人注意的愛爾蘭雌馬「鷹女兒」。